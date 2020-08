A koronavírus-járvány miatt a szervezők egy sor példátlan intézkedésre kényszerültek a hétfőn rajtoló 140. amerikai nyílt teniszbajnokságon.

Az idei US Opent - melyet tavaly 750 ezer szurkoló tekintett meg a helyszínen - zárt kapuk mögött rendezik meg. A jelenlévő alkalmazottak csak maszkban közlekedhetnek, a sajtótájékoztatókat pedig virtuálisan bonyolítják le. A világ legnagyobb teniszarénája, a 23 771 férőhelyes Arthur Ashe Stadion üresen marad, de a legjobb játékosok saját VIP-páholyt kaphatnak benne a verseny idejére.



A szervezők a Billie Jean King Nemzeti Teniszcentrummal és a versenyhotelekkel létrehoztak egy más sportágakban már alkalmazott "buborékot", ami azt jelenti, hogy a résztvevőket és közreműködőket hermetikusan elzárják a külvilágtól, ezzel minimalizálva a fertőzésveszélyt.



Ha egy teniszező pozitív vírustesztet produkál, vissza kell lépnie a US Opentől. A játékosok fejenként három vendéget vihetnek be magukkal a "buborékba", akik az érkezésüktől számított 48 órán belül két orrváladékos mintavételen esnek át. Negatív teszteredmény esetén a folytatásban mindenkit négynaponta ellenőriz az orvosi stáb.



Ha egy játékos engedély nélkül elhagyja a zárt zónát, a kizárás mellett büntetés vár rá. Az engedély nélkül "kiránduló" kísérőknek visszavonják az akkreditációját. A játékosok csak edzés, mérkőzés és evés-ivás idejére vehetik le a maszkjukat.



Az öltözőkben egyszerre 30, az edzőtermekben 20 személy tartózkodhat. A résztvevőket két hotelben helyezték el, de a játékosok egyénileg is gondoskodhatnak maguknak szállásról. Ebben az esetben saját zsebből kell fizetniük a 24 órás biztonsági szolgálatot.



Az idei US Openen nem rendeznek selejtezőket, vegyespáros mérkőzéseket és junior tornát sem.



Borítókép: Roger Kisby/Bloomberg via Getty Images