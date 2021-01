Pozitív lett a koronavírustesztje Paula Badosának, aki az ausztrál nyílt teniszbajnokságra érkezett Melbourne-be, és már napok óta karanténban van.

A spanyol játékos szereplése ezzel kérdésessé vált az év első Grand Slam-tornáján, amely február 8-án kezdődik, miután Victoria állam kormányzata közölte: akinél kimutatják a vírus jelenlétét, annak elölről kell kezdenie a karanténidőszakot.



Korábban tíz pozitív esetet regisztráltak azoknál, akik a tornára érkeztek az országba, ezek között négy játékos is volt, de Badosa az első, aki névvel vállalta, hogy elkapta a betegséget. A tesztek körül egyébként van egy kis zavar, a pozitív esetek közül néhányat a helyi egészségügyi hatóság utóbb átminősített, arra hivatkozva, hogy korábbi fertőzés nyomán hozhatott pozitív eredményt a teszt.



A világranglistán 67. Badosa Abu-Dzabiból utazott Ausztráliába, és éppen a felét töltötte le a karanténidőszaknak, amikor pozitív lett a tesztje. Át is helyezték egy "egészségügyi hotelbe".



A tornára érkezettekre rendkívül szigorú szabályok vonatkoznak, a játékosok és kísérőik csak negatív teszt birtokában léphettek be az országba, ahol 14 napos karantén várt rájuk. Ezt csak napi öt órára, az edzésük idejére hagyhatják el.



A játékosok közül 72-en így is teljes karanténba kényszerültek, ugyanis olyan járaton utaztak Ausztráliába, melyen volt koronavírus-fertőzött, ők egyáltalán nem hagyhatják el szobáikat. A karanténszabályok megszegéséért 20 ezer ausztrál dolláros (4,5 millió forint) büntetés jár.



Több játékos panaszkodott a körülmények miatt, a világelső Novak Djokovic hivatalos levélben fordult Victoria állam vezetőihez, hogy adjanak engedményeket a játékosoknak. Daniel Andrews miniszterelnök azonban visszautasította a nyolcszoros bajnok kéréseit, mondván: a játékosok tisztában voltak a szabályokkal, és nem fognak kivételezni velük.



Tavaly Melbourne 4,9 milliós lakossága 112 napig szigorú elzártságban élt, hogy megakadályozza a pandémia második hullámát. Az intézkedéseken októberben lazítottak. A közelmúltban nem regisztráltak új koronavírusos esetet, ez alól csak azok a személyek voltak kivételek, akik három, az Australian Openre érkezett járaton utaztak.

Borítókép: Paula Badosa/facebook