Élete legszörnyűbb élményéről beszélt a pozitív koronavírustesztet produkált Paula Badosa, aki az ausztrál nyílt teniszbajnokságra érkezett Melbourne-be, és már napok óta karanténban van.

A világranglistán 67. spanyol az egyetlen abból a négy fertőzött játékosból, aki névvel vállalta, hogy elkapta a betegséget.



"Csak vasárnap hagyhatom el majd a hotelszobámat, és jövő pénteken kezdhetem újra az edzéseket, ami túl késő ahhoz, hogy visszanyerjem a kondíciómat a két hét múlva kezdődő Australian Openig. Itt nem tudok semmivel edzeni, hiába kértem eszközöket öt napja, még azt sem tudom, a vírus melyik fajtájával fertőződtem meg, a szervezők semmit sem mondanak" - panaszkodott a 23 éves teniszező, hozzátéve, szorongással és klausztrofóbiával küszködik, mert 15 négyzetméteres szobáját meg kell osztania edzőjével, Javier Martival.



"Csak felüléseket tudok csinálni, és vizespalackokkal súlyzózni. Ez a pályafutásom legszörnyűbb élménye, és még az ablakomat sem tudom kinyitni, hogy kiszellőztessek, ahogy a járványhelyzetben javasolni szokták" - tette hozzá Badosa, aki Abu-Dzabiból utazott Ausztráliába, és éppen a felét töltötte le a karanténidőszaknak, amikor pozitív lett a tesztje.

Át is helyezték egy "egészségügyi hotelbe".



A tornára érkezettekre rendkívül szigorú szabályok vonatkoznak, a játékosok és kísérőik csak negatív teszt birtokában léphettek be az országba, ahol 14 napos karantén várt rájuk. Ezt csak napi öt órára, az edzésük idejére hagyhatják el.



A játékosok közül 72-en így is teljes karanténba kényszerültek, ugyanis olyan járaton utaztak Ausztráliába, amelyen volt koronavírus-fertőzött, ők egyáltalán nem hagyhatják el a szobáikat. A karanténszabályok megszegéséért 20 ezer ausztrál dolláros (4,5 millió forint) büntetés jár.



Tavaly Melbourne 4,9 milliós lakossága 112 napig szigorú elzártságban élt, hogy megakadályozza a pandémia második hullámát. Az intézkedéseken októberben lazítottak. A közelmúltban nem regisztráltak új koronavírusos esetet, ez alól csak azok a személyek voltak kivételek, akik három, az Australian Openre érkezett járaton utaztak.

