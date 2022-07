Öt magyar főtáblása már biztosan lesz a nyolc nap múlva rajtoló budapesti salakpályás női tenisztornának.

A Római Teniszakadémián sorra kerülő verseny közösségi oldala szerint a világranglistán 64. Bondár Anna szereplése már korábban eldőlt, Gálfi Dalma (89.) és Udvardy Panna (100.) részvétele pedig vasárnap vált biztossá. Jani Réka (134.) is selejtező nélkül kezd a 32-es mezőnyben, mivel szabadkártyát kap, akárcsak Szabanin Natália (700.). Emellett jó az esélye Babos Timeának (290.) is, hogy hasonlóképpen elindulhasson a 250 ezer dollár összdíjazású viadalon.

A jövő hétvégi selejtezőn négy hazai játékos kap szabadkártyát, ezekből egy a legjobb magyar juniorként - a jelenleg Wimbledonban versenyző - Udvardy Lucának jut, egyért pedig kedden és szerdán minitornát rendez a szövetség.

A párosok mezőnyében Bondár Anna és Udvardy Panna már biztosan ott lesz a 16-os táblán, ahová beférhet még Babos Timea és Stollár Fanny duója is.

A Hungarian GP írását változtatás nélkül közöljük.

Felkerült a Hungarian GP főtáblájára Panna Udvardy és Dalma Galfi! Ezzel az is eldőlt, hogy Jani Réka is selejtező nélkül kezd a 32-es mezőnyben, szabadkártyával. A másik szabadkártyát Nati Szabanin kapja és jó az esélye Babos Timeának, hogy ő is el tud indulni így.

Nagyon erős lesz a párosok mezőnye is: többek között a világranglistán 2. Shuai Zhang is nevezett. Bondár Anna és Udvardy Panna már biztos ott van a 16-os táblán, de beférhet még Babos Timea és Stollár Fanny – ők együtt neveztek.

Borítókép és fotók: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images