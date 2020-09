Térdszalagsérülés miatt nem indul a szeptember 27-én kezdődő francia nyílt teniszbajnokságon Oszaka Naomi, a US Open női bajnoka.

A 22 éves japán sztár csütörtökön jelentette be távolmaradását. Oszaka már a fehérorosz Viktorija Azarenka elleni szombati US Open-döntőn és korábban is fájlalta a térdét.



"Sajnos ebben az évben nem tudok játszani a Roland Garroson" - írta közösségi oldalán a világranglista harmadik helyezettje. "A szalagok még mindig fájnak, nincs időm salakon készülni, és ez a két verseny túl közel van egymáshoz. A szervezőknek és a játékosoknak minden jót kívánok."

Borítókép: Matthew Stockman/Getty Images