A cseh Karolina Pliskova és az amerikai Madison Keys játszik az első helyért a 652 ezer dollár (193 millió forint) összdíjazású brisbane-i keménypályás női tenisztornán.

A második helyen kiemelt, címvédő Pliskova - az ausztráliai viadal honlapja szerint - az elődöntőben három játszmában, kiélezett csatában győzte le a harmadikként rangsorolt japán Oszaka Naomit, akinek pedig mérkőzéslabdája is volt.

Anyone for a big-hitting final?



The rockets will be firing between @KaPliskova and @Madison_Keys tomorrow It's their first-ever meeting.#BrisbaneTennis pic.twitter.com/ZeycDz1wpD