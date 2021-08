Oszaka Naomi, a női teniszezők világranglistájának második helyezettje pénzt ajánlott fel a haiti földrengés áldozatainak megsegítésére.

A 23 éves japán játékos a Twitter-oldalán tudatta, hogy odaajándékozza a karibi országnak - ahol édesapja született - azt a nyereményt, amelyet a hétfőn rajtoló cincinnati tornán kap.

Really hurts to see all the devastation that’s going on in Haiti, and I feel like we really can’t catch a break. I’m about to play a tournament this week and I’ll give all the prize money to relief efforts for Haiti. I know our ancestors blood is strong we’ll keep rising