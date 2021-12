Oszaka Naomi négyszeres Grand Slam-bajnok teniszező egy januári, melbourne-i felvezető versenyen tér vissza.

A WTA-viadal szervezői pénteken közölték, hogy az ausztrál nyílt bajnokságon címvédő japán játékos benevezett a január 4-én, a Melbourne Parkban sorra kerülő tornára. Ugyanez a helyszín ad otthont a január 17-én kezdődő Australian Opennek is, amelyen Oszaka 2019-ben is győzött. A 24 éves japán játékos novemberben kezdte újra az edzéseket azután, hogy a US Opent követően kijelentette, pihenőre van szüksége.

Oszaka tavaly melbourne-i sikere után a Roland Garroson azzal keltett feltűnést, hogy közölte: mentális egészségének megőrzése érdekében nem vesz részt a kötelező sajtótájékoztatókon. A párizsi viadaltól az első forduló után, Wimbledontól pedig még a rajt előtt visszalépett. Később a tokiói olimpián ő gyújthatta meg a lángot, de két nyert mérkőzés után kiesett, címvédőként a US Openen is a harmadik fordulóban búcsúzott a későbbi döntős Leylah Fernandezzel szemben úgy, hogy a második játszmában adogathatott a győzelemért.

