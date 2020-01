Roger Federerrel mérkőzik Fucsovics Márton. Kívánni sem lehetett volna többet, jobbat magyarként. Roger Federer és John Millman még éjjel fél egy után is kínozta egymást a Rod Laver Arénában.



Azért párbajoztak, hogy melyikük legyen Fucsovics Márton ellenfele vasárnap az Australian Open 4. fordulójában.



Az ausztrál Millman óriásit teniszezett és kiharcolta az 5. játszmát.

Az elsőben végig ő vezetett és hiába jött vissza a svájci 2:5-ről, 4:5-re az egyenlítésért adogatva megint botlott. Jól ismerik egymást, nagyon sokat edzettek együtt, talán ennek is volt köszönhető a sok látványos labdamenet.

A 2. szett rövidítésében egyértelműen jobb volt Federer és a harmadikat is behúzta egyetlen bérekkel, 5:4-nél. Az ausztrál azonban nem fáradt, nem lassított, bátran belement az alapvonal-csatákba és nem egyszer ő jött ki ezekből győztesen.

A 4. játszmában Millman váratlanul újra brékelt és ez elégnek bizonyult a döntő játszmához.



A dráma fokozódott: az ausztrál gyorsan brékelőnybe került, de 3:2-re már a svájci vezetett. 4:4-nél két kettőshibát adogatott, de így is hozta a gémet, Millman a meccsben maradásért szerválhatott.



Megoldotta, miként 6:5-nél is, jöhetett a 10 pontig tartó rövidítés. Ebben 8:4-ig szerepet cseréltek, Millman teniszezett úgy, ahogy Federer szokott, az ausztrál extázisban játszott, de ez is kevésnek bizonyult, mert a svájci 6 pontot nyerve sorozatban 4 óra 3 perc alatt győzött.



Őrült nap volt az 5. az Australian Openen. Kikapott Serena Williams és a női címvédő Oszaka Naomi, utóbbit a 15 éves Coco Gauff verte 6:3, 6:4-re.

Végleg elbúcsúzott Melbourne-től Caroline Wozniacki, a tunéziai Jabeurtől kapott ki (7:5, 3:6, 7:5) és visszavonul.

A férfiaknál Cicipasz elvérzett Raonic ellen és a Djokovicra veszélyt jelentő Bautista Agut nem bírt Ciliccsel.



Borítókép: Facebook.com/ Fucsovics Marci