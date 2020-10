Egészen elképesztő meccset játszott Dominic Thiem és Diego Schwartzman kedden a Roland Garroson.



Az argentin 7:6, 5:7, 6:7, 7:6, 6:2-re győzött 5 óra 10 perc alatt. Amikor befejezték a drámai párbajt 20 óra 39 volt Párizsban és a program szerint egy női negyeddöntő következett a Philippe Chatrier stadionban és csak utána kezd Rafa Nadal és Jannik Sinner.



Schwartzman először nyert Grand Slamen top 5-ös játékos ellen és először játszhat elődöntőt a Roland Garroson. Óriási szerencséje van, hogy a fináléba jutásért csak pénteken lép pályára, van ideje regenerálódni, de így is izgalmas lesz, mennyi maradt a tankban, hogyan mozognak majd a lábai.



Diego Schwartzman ugyan nyert már kétszer korábban Thiem ellen, de hatszor az osztrák bizonyult jobbnak. Most is a friss US Open bajnok volt az esélyesebb és nem csak azért, mert az elmúlt két évben döntőt játszott a párizsi salakon.



A 4. játszmában kétszer is kettő pontra volt a győzelemtől, de nem tudta lezárni az ütközetet. Mondjuk előtte a dél-amerikainak is akadtak lehetőségei.



A fordulatokról csak annyit, hogy összesen 19 brék volt, Thiem tízszer vesztette el az adogatását és meglepő módon ő fogyott el az ötödik szettben fizikálisan és mentálisan is.



Amúgy sorozatban játszottak olyan labdameneteket, hogy az ember már a labdamenet közepén azt mondogatta magában, hogy ilyen nincs.



Azért a RG 10. napján sem maradtunk magyar siker nélkül. A női párosban címvédő Babos Tímea és Kristina Mladenovic kettős újra győzött (6:2, 7:5) és ez a siker már elődöntőt ér. A legjobb 4 között jönnek a csehek, régi riválisok, Krejcikova és Siniakova.



Annyit még a végére, hogy azért, aki berakott 5 meccset a centerre kedden, azért megkérdezném, miből gondolta, hogy ez jó ötlet, még akkor is, ha a sötétedés már nem jelenti a tenisz végét.

