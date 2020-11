Az első helyen kiemelt Denis Shapovalov a nyolcaddöntőben búcsúzott kedden a 389 ezer euró (138 millió forint) összdíjazású szófiai keménypályás férfi tenisztornától.

A 21 éves kanadai játékos az ATP-rangsorban 93. moldáv Radu Albottól kapott ki simán, két játszmában. Shapovalov az első fordulóban erőnyerőként nem játszott.

One of the biggest wins of @RaduAlbot's career!



He takes out top seed Shapovalov 6-2, 6-4 to reach the last eight.@sofiaopentennis | #SofiaOpen pic.twitter.com/zN118P3Uk5