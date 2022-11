Az ATP Challenger Tour történetében először két magyar játszik egymás ellen egy fináléban. A nem mindennapi hírről a Tennis4U számolt be, melynek írását változtatások nélkül közöljük.



Előbb Marozsán Fábián jutott be a vasárnapi döntőbe, folytatva egész heti bravúros sorozatát, Gombos Norbert után a török Cem Ilke sem tudta megállítani a fiatal magyart.



Fucsovics Marcinak nagy volt a tét Tomas Machac ellen, a döntőbe kerüléssel gyakorlatilag főtáblás az Australian Openen.



Az első szettet brékhátrányból (2:4) hozta rövidítésre és abban ő koncentrált jobban a fontos pillanatokban. A 2. játszma elvesztése után a harmadikban szenzációsan teniszezett: 2:1 után 12 pontot nyert sorozatban, ontotta a nyerő ütéseket. Machac 1:5-nél még elkezdett egy kockáztatósabb teniszt, de csak 3:5-ig működött ez.









Tavaly Piros Zsombor játszott döntőt Pozsonyban, de ott kikapott, most biztos a magyar siker. Fucsovics Marcinak a győzelem azt is jelentené, hogy az idén is a top százban zár a ranglistán.

Borítókép: Quality Sport Images/Getty Images