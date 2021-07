A világelső szerb Novak Djokovic nyerte meg a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a vasárnapi döntőben 6:7 (4-7), 6:4, 6:4, 6:3-ra legyőzte az olasz Matteo Berrettinit, és 20. Grand Slam-trófeájával utolérte az örökrangsor élén Roger Federert és Rafael Nadalt.

A 34 éves belgrádi sztár - aki 30. GS-fináléját vívta - kiválóan kezdett az első nagy döntőjében szereplő római játékos ellen, és 5:2-re elhúzott. A szettet azonban nem tudta kiszerválni, a játszmalabdát hárító Berrettini visszabrékelt, majd a rövidítésben is biztosabban ütött, és egy ásszal lezárta a 70 perces szettet.

Djokovic a folytatásban rákapcsolt, 4:0-ra meglépett, és magabiztos játékkal 41 perc alatt kiegyenlített. A harmadik felvonásban a szerb csak egyszer, 2:1-nél brékelt, magabiztosan végigvitte előnyét, és kiszerválta a játszmát. A negyedik szettben a világelső szenzációs labdameneteket nyert meg, ezúttal 3:3-nál vette el ellenfele adogatását, majd innentől már nem engedte ki a kezéből a győzelmet, és 3 óra 24 perc alatt nyert.

