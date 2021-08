A világelső szerb teniszező, Novak Djokovic miután kikapott a tokiói olimpia férfi egyes tenisztornájának elődöntőben a német Alexander Zverevtől, a bronzéremért kellett pályára lépnie a szerb klasszisnak.

A spanyol Pablo Carreno Busta elleni találkozón a szerb teniszező három játszmában, 6-4 7-6, 6-3-ra kapott ki.

A mérkőzésen a szerb klasszis több esetben is elvesztette a fejét. Először még az első játszmában, miután 1-1-es állásnál nem tudott visszaütni egy labdát. Ekkor dühében kidobta az ütőjét a lelátóra.

Djokovic just tossed his racquet into the stand. No warning. pic.twitter.com/TMCv29dCnQ

A második alkalommal egy elveszített labdamenet után Djokovic a hálóhoz vágta az ütőjét dühében.

Djokovic then got a warning for this. Pablo asked how he was not given a point penalty. pic.twitter.com/0MWzeZV8Y9