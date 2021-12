A profi versenyeket szervező WTA a világelső Ashleigh Bartyt választotta az év legjobb női teniszezőjének, míg az év legjobb újonca a US Open-győztes brit Emma Raducanu lett.

A szervezet keddi közlése szerint az idén wimbledoni bajnok Barty 2019 után másodszor lett a legjobb. Az ausztrál játékos sorozatban harmadszor zárta világelsőként az évet annak ellenére is, hogy az év végi, mexikói világbajnokságra nem utazott el.



Az év újonca az a Raducanu lett, aki idén a selejtezőből indulva nyerte meg az amerikai nyílt bajnokságot New Yorkban, ezzel az első olyan női teniszező lett, akinek ez sikerült. A brit játékos a világranglista 343. helyéről kezdte és a 19. pozícióban zárta az évet.



Az egyéniben és párosban is Roland Garros-bajnok Barbora Krejcikova lett az év legtöbbet fejlődött játékosa, emellett honfitársával, Katerina Siniakovával az év párosa díjat is kiérdemelte. Kettősük a párizsi Grand Slam-torna mellett megnyerte a WTA-döntőt is, továbbá Tokióban olimpiai aranyérmes lett.



Az év visszatérője a korábban rákbetegséggel diagnosztizált, majd a WTA-versenyeken idén újra elindult, azóta visszavonult spanyol Carla Suárez Navarro lett.

