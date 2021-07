A Tennis love and game írását változtatás nélkül közöljük.

Péntek reggel még úgy ébredhetett a világelső, hogy nem csak a Golden Grand Slam, de egy extra olimpiai arany is összejöhet neki (a vegyes párosban).



Minden adott volt a példátlan sikerhez:

Tokióban már nyert 6 meccset (négyet egyéniben, kettőt a vegyesben) és még négyet kellett volna a dupla aranyhoz.

Az első pofont Alexander Zverevtől kapta. Bajnokhoz, sportemberhez méltóan tette túl magát a váratlan vereségen (1:6, 3:6, 6:1).

A bronzért az a Pablo Carreno Busta várt rá a centeren, aki ellen leléptették a tavalyi US Openen (meggondolatlanul ütött meg egy labdát dühből és telibe találta az egyik vonalbírót), de egyébként viszonylag magabiztosan szokta elintézni a spanyolt.

Novak Djokovic a római ATP1000-es döntő elvesztése óta menetelt, sorozatban 22 meccsen győzött, beérte Roger Federert és Rafael Nadalt a Grand Slam-serlegek számában és egyre sebezhetetlenebbnek tűnt. Erre cáfolt rá Zverev és szombaton Carreno Busta is bevitt neki egy megrendítő ütést. Mert ilyenkor a ragadozók megérzik, hogy a király már nem érinthetetlen.

Amikor egy Djokovic szintű klasszis elkapja a fonalat, folyamatosan nyer, akkor olyan mérkőzéseken is győz, amiken nem biztos, hogy ő teniszezett jobban — viszi az adrenalin, a hit, az egyre erősebb önbizalom, az ellenfél meg gyakran azt is elfelejti, amit amúgy tud. Aztán valaki kifog egy extra napot és még el is hiszi, hogy elkaphatja a domináns hímet és megtöri a sorozatot. A többiek meg csak erre vártak.



Megjött a jel: Djokovic sem földönkívüli, emberből van, legyőzhető.

“Minden szempontból borzalmasan érzem magam, de szombatra remélhetőleg sikerül regenerálodnom és felfrissülve legalább egy érmet nyerek Szerbiának”- nyilatkozta a pénteki kudarcok után, egyben elismerését fejezte ki Zverevnek a fordításért és a pazar játékáért, különösen az adogatásáért.



Erre jött a szombat, az eredeti program szerint kettő bronz-meccsel Djokovicnak.

A szabály szerint előbb az egyénit rendezték.

Pablo Carreno Busta is egy elődöntős vereség után lépett pályára (őt Karen Hacsanov állította meg), de gyorsan kiderült, hogy mindketten úgy akarják a bronzot, mintha az arany lenne a tét. Ez az egyetlen teniszverseny négy évente, amikor az elődöntő után a vesztes még javíthat, éremmel távozhat.

A spanyol óriásit játszott: egyszer nem vesztette el az adogatását (8 fogadóelőnynél koncentrált tökéletesen), elbírta fejben, hogy meccslabdáról bukta a 2. szett rövidítését, ütött 43 nyerőt és pazarul szervált.

Megint brutális kánikulában teniszeztek és Carreno Busta 2 óra 49 perc alatt 6:4, 6:7, 6:3-ra győzött.

Novak Djokovic legutóbb 2019-ben kapott ki egymás után kétszer. Az ATP Finals csoportkörében előbb Dominic Thiem, majd Roger Federer győzte le.

Járt már egyébként úgy, mint most Tokióban: a londoni olimpián (2012) az elődöntőben kikapott Andy Murraytől, másnap a bronzért Juan Martin del Potro bizonyult jobbnak nála (négy évvel később az argentin már az első fordulóban megállította).

Megállapíthatnánk, hogy Djokovicnak nincs szerencséje az olimpiával, de az figyelemre méltóbb, hogy annak ellenére harcolt az utolsó pontig Carreno Busta ellen a 3. helyért, a dobogóért (öt meccslabdát hárított), hogy bronzérme már van olimpiáról.



Pekingben, 2008-ban, Rafa Nadal állította meg a négy között, de a bronzért győzött James Blake ellen.

Tokióból nem lesz érme a világelsőnek, mert a vegyes páros meccsre nem álltak ki az ausztrálok ellen.



A tegnap megfogalmazott kérdéseim a mai események tükrében még aktuálisabbak.

