Új beszállító miatt több mint negyven év után változik az amerikai nyílt bajnokságnak otthont adó Billie Jean King Nemzeti Teniszközpont borítás márkája.

Az Egyesült Államok Tenisz Szövetsége hétfőn jelentette be, hogy öt évre szóló megállapodást kötött az Advanced Polymer Technology által gyártott Laykold típusú kemény pályák használatára. A Billie Jean King Nemzeti Teniszközpontban 1978 óta a DecoTurf borításán játszották a mérkőzéseket.



A Laykold típusú pályákat Miamiban és New Yorkban, valamint az amerikai Fed Kupa-mérkőzéseken is használják.



Az ATP és a WTA június 7-ig szünetelteti a férfi és a női tornákat, az idei US Opent viszont egyelőre nem érintik a koronavírus-járvány miatti időpont-módosítások, a verseny augusztus 31-én kezdődik.

Borítókép: Elsa/Getty Images