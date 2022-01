Az elsőként kiemelt cseh Barbora Krejcikova és Katerina Siniakova nyerte meg a női párosok versenyét a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A negyedik Grand Slam-trófeáját begyűjtő duó a vasárnapi fináléban a kazah Anna Danyilinát és a brazil Beatriz Haddad Maiát verte 2 óra 42 perces csatában, utóbbi kettős az első fordulóban Bondár Anna és a georgiai Oksana Kalashnikova párosát búcsúztatta.

Czechmate @BKrejcikova & @K_Siniakova clinch their first #AusOpen women's doubles title with a 6-7(3) 6-4 6-4 victory over Beatriz Haddad Maia & Anna Danilina.#AO2022

: @wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/n8PcGfeayG