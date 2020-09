A szervezők napi 30 ezer néző előtt szeretnék lebonyolítani a januári ausztrál nyílt teniszbajnokságot.

Craig Tiley, az ausztrál szövetség elnöke közölte, a koronavírus-járvány miatt csak ausztrál állampolgárok léphetnének be a Grand Slam-torna helyszínére, külföldiek nem.



"A városban egy magas biztonsági szintű +buborékot+ hozunk létre, hogy óvjuk a játékosok egészségét. Természetesen hasznosítjuk majd a US Openen és a Roland Garroson szerzett tapasztalatokat is" - jelentette ki Tiley, aki egyben az Australian Open tornaigazgatója.



A rendezők tervei szerint a játékosok két héttel a verseny előtt érkeznének meg Ausztráliába, ahol rendszeresen ellenőriznék őket.

Borítókép: James D. Morgan/Getty Images