A teniszsztár Oszaka Naomi most először jelentkezett új poszttal azóta, hogy lelki egészségére hivatkozva visszalépett a Roland Garrostól és bejelentette, Wimbledont is kihagyja.



A sportoló közösségi oldalán osztotta meg a Vouge japán kiadásának címlapját, melyen ezúttal ő szerepel.



Az egykori világelső körül az elmúlt hónapban korbácsolódtak fel a hullámok, amikor a francia versenyen bojkottálta a médiameghívásokat, majd nagy szócsaták közepette kivonult a versenyről.

A teniszező akkor azzal indokolta döntését, hogy introvertáltsága miatt nem érzi magát komfortosan az interjúk közben.



A divatot kedvelő, 22 éves játékos most elárulta, ő lesz a Vouge Japan legújabb borítójának modellje.



„Szisztok srácok! Előbukkantam, hogy közzé tegyem a Vouge Japan címlapját. Remélem mindannyian jól és biztonságban vagytok” – írta bejegyzéséhez, üdvözölve 2,5 millió követőjét.



Oszakának ez volt az első posztja a büntetéssel és fenyegetéssel járó francia eset óta.

A japán sportolót akkor rengetegen támogatták együttérzésükről. A sprintlegenda Usain Bolt, az egyik legismertebb teniszező Venus Williams és az NBA-sztár Kírie Irving is kiállt mellette.

Mostani posztja után James Moontasri, az MMA harcosa, Ana De la Reguera színésznő és Asa Soltan Rahmati zenész is támogató kommentben jelezte Oszakának, együtt érez vele.

Bár akadtak olyanok, akik megkérdőjelezték, hogy a poszt egy jele lehet annak, Oszaka jobban van, sokan megvédték őt.

„Amiben nem érzi jól magát, az a kötelező sajtóbeszélgetés. Akkor szorong és meg kell birkóznia a meccs utáni kérdésekkel. A magazinhoz nyugodt hangulatban fotózták. Teljesen más a kettő” – írta egyik rajongója.

Oszaka azt tervezi, hogy még ebben az évben versenyezni fog a hazájában zajló olimpiai játékokon.

