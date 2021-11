A legjobb száz női teniszező közé hétfőtől bekerülő Bondár Anna még előrébb szeretne kerülni a világranglistán; azt mondta, nem szeretne a top 90-nél megállni.

A magyar játékos - aki azzal kerül be a legjobb 100 közé, hogy szombat este megnyerte a Santiagóban rendezett 60 ezer dollár (19,2 millió forint) összdíjazású chilei salakpályás női ITF-tenisztornát - mérkőzés utáni nyilatkozatában kiemelte, nem tudja szavakba önteni azt, amit érez, ugyanis gyerekkora óta az volt a vágya, hogy bekerüljön a legjobb százba.

"Nagyon boldog vagyok, hogy ez egy tornagyőzelemmel sikerült és nem egy torna közben értem el az álmaimat. Végig mondtam magamban, hogy ez is csak egy meccs, csak egy döntő, de nehéz volt kizárni a találkozó tétjét, emiatt eléggé feszült voltam"- emlékezett vissza a chilei fináléra a 24 éves teniszező.



A Hajdúszoboszló SE sportolója a klub sajtóosztályának azt mondta, belülről nem volt sima a paraguayi Veronica Cepede elleni döntő, mert küzdött magával, a mentális dolgokkal is és az ellenféllel is.



"Az utolsó labdamenet után az első gondolatom a top 100 volt, vagyis az, hogy 90. leszek a világranglistán. Vasárnap délután már repülök Montevideóba, ahol valószínűleg kedden lépek újra pályára. Itt már szeretnék újra felszabadultan játszani és tovább gyűjtögetni a pontjaimat, no meg a világranglistán még előrébb jutni annak ellenére, hogy már teljesítettem azt, amiért Dél-Amerikába jöttem. Köszönöm a sok-sok biztatást, nagyon fontos, hogy ilyen sokan támogatnak a céljaim elérésében, de nem szeretnék a top 90-nél megállni" - zárta a jelenleg legelőkelőbb helyen jegyzett magyar játékos.

