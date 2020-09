Nem indul a francia nyílt teniszbajnokságon az ausztrál Asleigh Barty, a női egyes címvédője.

A világranglista vezetője kedden Instagram-oldalán hozta nyilvánosságra, hogy az egészségügyi kockázatok miatt lemondta a részvételt. Döntésében az is közrejátszott, hogy edzője a beutazási korlátozások miatt valószínűleg nem lehetett volna ott Párizsban.

It has been a difficult decision to make but unfortunately I will not be competing in Europe this year. Last year's French Open was the most special tournament of my career so this is not a decision I have made... https://t.co/Tyh2yKEHxV