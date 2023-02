A szakvezető az MTI-nek először a héten felmerült nehézségekről beszélt a Multifunkcionális Sportcsarnokban.

"Egy kapitánynak sosem egyszerű azt látni, hogy vannak egészségi problémák a csapatban, ezeket próbáltuk a hét közben orvosolni. Úgy tűnt, hogy rendeződnek, de Piros Zsombit több orvos is megnézte a pénteki meccse után, és szombatra már túl nagy fájdalmai voltak ahhoz, hogy még egy mérkőzést bevállaljon" - idézte fel a történéseket a 47 éves szakember. "Fucsovics Marcinak a hátát kezelték, de vállalta a játékot, ezzel együtt nem volt meg benne a kellő átütőerő. Szóval alkalmazkodtunk folyamatosan, ezzel kellett gazdálkodni, és próbáltuk kihozni a maximumot."

A kapitány elmondta, a párharcban használt labdák egy-két gém után látványosan belassultak, és az amúgy kellemesen játszható pályán alaposan bele kell húzni a labdába a nagy ütésekhez.

Nagy Zoltán tavaly még megbízott szakvezetőként utazott Ausztráliába a végül szintén 3-2-re elvesztett selejtezőre, majd tisztségében véglegesítve vezette 3-1-es sikerre a csapatot az Ukrajna elleni osztályozón szeptemberben Vilniusban.

"Öröm látni, hogy fejlődnek a játékosok, egy remek év végén tavaly top 200-as lett Zsombor és Marozsán Fábián is" - vélekedett a tendenciákról. "Ez a jelen és a jövő csapata is, a fiúk egységesek, egyre jobbak, és egymásért küzdenek a válogatottban. Vannak Marci mellett és mögött jó játékosok, így bízom benne, hogy a szeptemberi osztályozó után, jövőre megint itt fogunk tartani, és játszhatunk a világcsoport döntőjéért. Feljebb is vezet még az út, és a következő párharcokban ugyanilyen hozzáállással még nagyobb bravúrokra is képesnek kell lennünk" - tette hozzá a kapitány.

Fotó: Jason Heidrich/Icon Sportswire via Getty Images