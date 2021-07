A Roland Garros után az augusztus 2-án kezdődő washingtoni tornán tér vissza a teniszpályára Rafael Nadal.

A 35 éves spanyol játékos az elvesztett párizsi elődöntő után hosszabb szünetet iktatott be, hogy regenerálódjon. Az egész füves pályás szezont kihagyta, így a jelenleg zajló wimbledoni Grand Slam-versenyen sem indult, és a tokiói olimpián sem lesz ott. A 20-szoros GS-győztes sztár először indul Washingtonban.

@RafaelNadal will start his US hard court season at the @CitiOpen!



Watch Rafa live in Washington in August on Tennis TV! pic.twitter.com/cJpfAx6BqU