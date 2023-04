Rafael Nadal bejelentette, hogy a kaliforniai 1000-es verseny után Madridtól is kénytelen visszalépni.



A spanyol a visszalépés okaként a 2023 januárjában elszenvedett csípősérülését említette, amelyből nem úgy zajlik a felépülése, ahogy tervezték.

„Kezdetben 6-8 hetes felépülést jósoltak, most 14 hétnél vagyunk. A valóság az, hogy a helyzet nem olyan, mint amire számítottunk. Hiába követtem minden orvosi javaslatot, a sérülés nem javul.”

Nadal elárulta, ezt rendkívül nehéz helyzetként éli meg, így úgy döntöttek, kezelési módot váltanak.

„Nincs más választásom, mint dolgozni és megőrizni a pozitív mentalitásom.” – mondta a spanyol, aki kiemelte, a madridi torna az egyik legfontosabb számára az évben, ezért nagyon csalódott, hogy nem lehet ott.

Hola a todos. Hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros. Han sido unas semanas y unos meses difíciles. Como sabéis me hice una una lesión importante en Australia, en el Psoas. pic.twitter.com/m0TbsGFn5t