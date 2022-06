Novak Djokovic elképesztő tisztelettel beszélt nagy riválisairól.

Amennyiben az elmúlt két évtized legnagyobb teniszezőiről beszélünk, kétségkívül eszünkbe jut a Roger Federer-Rafael Nadal- Novak Djokovic-trió. Először Federer és Nadal remeklése robbantotta ki a szurkolók közti vitát, arról, hogy ki a valaha volt legjobb, de nem sokkal később jött Djokovic, aki 2011-től remek játékkal tesz róla, hogy a kérdéskör kapcsán az ő neve is felmerüljön.

A szerb sztárt egy interjúban arra kérték, hogy válasszon Federer és Nadal között, a játékos pedig őszintén elmondta, mit gondol erről.



„Ez nehéz. Nézd, nem tudni ki a jobb, mert tudod, mi hárman annyira különbözőek vagyunk. Különböző stílusunk van, különböző pályákon vagy utakon értünk oda, ahol most vagyunk és mindannyiunknak óriási sikere volt” – mondta Djokovic.







Azt is kiemelte, hogy szerinte az egészséges verseny jót tesz a tenisznek.



„Nagyon dicsérjük egymást, és úgy gondolom, hogy a három nagy játékos rivalizálása fantasztikus a sportágunk számára. Annál nagyobb a vonzerő, minél több a beszéd hármunk körül. Minél többször merül fel a ki a legjobb kérdés, általában annál jobb a sportágunk számára, szóval remélem, hogy az emberek továbbra is beszélnek erről."



Djokovic válaszát sok teniszrajongó nagyra értékelte, mivel megmutatja, hogy a pályán fennálló rivalizálás ellenére milyen szintű tiszteletet tanúsítanak egymás iránt.

Borítókép: Matthew Stockman/Getty Images