A 20-szoros Grand Slam-bajnok Rafael Nadal lábsérülés miatt visszalépett a Torontóban zajló 3,5 millió dollár (egymilliárd forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztornától.

A spanyol sztár közösségi oldalán jelentette be, hogy bár napok óta Kanadában edz, a lábfejében fájdalmat érez, ezért nem vállalja a szereplést. A 35 éves Nadal erőnyerő volt az első fordulóban, szerdán pedig a dél-afrikai Lloyd Harrissel találkozott volna, akitől a múlt héten - két hónapos szünet után - kikapott Washingtonban. A wimbledoni tornát és a tokiói olimpiát is kihagyó Nadal már a fővárosi versenyen panaszkodott lábproblémáira.

A keddi versenynapon az első kiemelt orosz Danyiil Medvegyev és a harmadikként rangsorolt görög Sztefanosz Cicipasz is továbbjutott, mint ahogy a norvég Casper Ruud is. Utóbbi, a torna hatodik kiemeltje előzőleg a svédországi Bastadban, a svájci Gstaadban és az ausztriai Kitzbühelben is diadalmaskodott, és már 13 mérkőzés óta veretlen.

Borítókép: National Bank Open/Twitter