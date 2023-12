Rafael Nadal csaknem egy év szünet után tért vissza Ausztráliába, ahol utoljára lépett pályára mielőtt sérülést szenvedett volna.

2023 januárja óta nem versenyzett, azóta pedig meg is kellett műteni a csipőjét, de tervei szerint ott lesz a jövő év eleji Ausztrál Openen. Előtte pedig első állomásként a brisbane-i tornán fog szerepelni, ahol már csütörtökön edzett is egyet.

Nadal már korábban bejelentette, hogy 2024 után nagy valószínűséggel búcsút int a tenisznek. „Nem tudom, milyen leszek, nem tudom, mire számítsak, de nem is érdekel" - mondta a Nadal még hónap elején. „Remélem, hogy jól fogom érezni magam a pályán és versenyképes leszek" - tette hozzá a spanyol teniszező.

