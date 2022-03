A spanyol Rafael Nadal és az amerikai Taylor Fritz jutott döntőbe az Indian Wells-i keménypályás tenisztorna férfiversenyében.

A negyedikként rangsorolt Nadal a szombati elődöntőben három szettben győzte le honfitársát, a 19. helyen kiemelt Carlos Alcarazt, így idén továbbra is veretlen és immár húsz győzelemnél tart. Korábbi legjobb szezonrajtját 2014-ben produkálta, akkor 11 meccset nyert sorozatban. A rekordot John McEnroe tartja, aki 1984-ben az első 42 mérkőzésén nem talált legyőzőre, őt Novak Djokovic követi a 2011-es (41) és a 2020-as (26) teljesítményével.

