Rafael Nadal 7-6-ra 6-6-ra vezetett a francia nyílt teniszbajnokság drámai elődöntőjében Alexander Zverev ellen, amikor a német játékos bokája miatt kénytelen volt feladni a mérkőzést.

Rafael Nadal egy győzelemre van a 22. Grand Slam-bajnoki címtől. A salakkirály egy fárasztó első szett után 7-6-re állt, majd a következő körben 6-66-ig meneteltek ismét, de ekkor Zverev megsérült. Tolószékben hagyta el a pályát, majd mankóval bukkant fel, amikor a meccset befejezettnek nyilvánították.. Ha voltak kérdőjelek Nadal fizikai állapotát illetően a Novak Djokovic elleni kimerítő negyeddöntős győzelme után, akkor a spanyol válaszolt rájuk egy kimerítő 91 perces első szettben.

„Tudom, hogy rengeteget küzdött azért, hogy megnyerje ezt a tornát, de biztos vagyok benne, hogy nem csak egyet fog nyerni a jövőben, hanem sokkal többet. Minden jót kívánok neki” – mondta Nadal a meccs után.

Zverev comes back out on crutches to shake the umpire's hand, hug Nadal and salute the crowd.



Everybody a bit shaken by this turn of events.



Nadal is through to the final. pic.twitter.com/pUNNPmHhnF