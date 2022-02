A Tennis love and game írását változtatás nélkül közöljük.

Az Australian Open idei győztese szerdára virradóan Acapulcóban lépett pályára és simán nyert a 16 közé kerülésért az Opelka helyett, szerencsés vesztesként a főtáblára érkezett Denis Kudla ellen - 6:3, 6:2.

A spanyol jól adogatott, nyolc ászt is ütött, az amerikai fogadóelőnyig sem jutott. Ez volt az idén a 11. megnyert meccse sorozatban a mallorcainak és már beállította a 2014-es rekordját. Akkor Dohában kezdett tornagyőzelemmel, majd meg sem állt az AO döntőjéig (ahol sérülten teniszezve kikapott Stan Wawrinkától). A 2009-es január-februárja is elég jól sikerült: negyeddöntő Dohában, győzelem Melbourne-ben és finálé Rotterdamban (13/2 a gy/v). Acapulcóban az elődöntőig viszonylag könnyebb az útja, miután Dimitrov és Berrettini is kiesett az első fordulóban.

A 4 között jöhet össze a csúcstalálkozó Danyiil Medvegyevvel, aki simán vette az első akadályt és ezen a héten a trón a tét az orosznak. Ha megnyeri az ATP 500-ast Acapulcóban, akkor jövő hétfőtől biztosan ő vezeti a világranglistát. Nadal 2020-ban győzött legutóbb Acapulcóban. A meccse előtt azt mondta, hogy 23 évesen úgy gondolta, 29 éves koráig fog teniszezni. Aztán 29 évesen 33-ra módosított, de még mindig itt van és ezt csodálatosnak nevezte.

Dubaiban is kialakult a legjobb 16 mezőnye. Sajnos, Fucsovics Marci korán búcsúzott, mert a 6. kiemelt Denis Shapovalov 4:6, 6:4, 7:5-re nyert ellene. Így viszont akár már csütörtökön megérkezhet Sydney-be és egy hete lesz akklimatizálódni és jól felkészülni az ausztrálok elleni DK-találkozóra. A házigazdák legjobbja, Alex de Minaur szintén az első fordulóban esett ki Dubaiban.

Forrás és borítókép: Tennis love and game/Facebook