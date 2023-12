Rafael Nadal utoljára a 2023-as Australian Openen lépett pályára tétmeccsen. Sérülése miatt majd egy évet kellett kihagynia.



Ahogyan egy ideje már tudvalevő volt, a spanyol a brisbane-i tenisztornán tért vissza, ahol először a párosküzdelmek alkalmával láthattuk. Párja Marc López volt, ellenfeleik pedig az asztrál Purcell és Thomson párosa volt.

Nadalék 6-4, 6-4-re kikaptak, ezzel nem indult éppen a tervek szerint a visszatérése. Sokan viszont úgy vélik, ez csak egyfajta bemelegítés volt a spanyolnak, ugyanis párosban sosem volt különösebben erős.

Brisbane-ben egyéniben is pályára lép, ott kedden Dominic Thiem lesz az ellenfele. Nem lesz tehát egyszerű dolga, de erre számítani is lehetett, ugyanis a világranglistán jelenleg a 600-on is kívül van.

Valószínűleg a spanyol akkor sem fog kétségbeesni, ha nem jut messzire a tornán, hiszen nem titkolt célja, hogy a közelgő Australian Openre gyúr, ott akar majd igazán a toppon lenni.

Fotó: Bradley Kanaris/Getty Images