A jövő heti, római tornán tér vissza csaknem hét hónapos kihagyás után Rafael Nadal, a spanyolok teniszsztárja.

"A Foro Italico mindig is különleges hely volt a számomra, idén pedig kiváltképp az, mivel hosszú szünet után ott versenyzek ismét" - jelentette be kedden a 19-szeres Grand Slam-bajnok, aki rekordot jelentő módon kilencszer diadalmaskodott az olasz fővárosban.

A 34 éves klasszis a koronavírus-járvány miatt kihagyta a New Yorkban rendezett cincinnati tornát és a jelenleg zajló US Opent is, melyen ő volt a címvédő. Legutóbb februárban szerepelt Acapulcóban, ahonnan ugyancsak trófeával tért haza. A májusról szeptemberre eltolt salakpályás római viadal - az utána rajtoló Roland Garros felvezető versenye - rangos mezőnyt vonz, a férfi top 20-ból csak a térdsérülése után pihenő Roger Federer hiányzik majd. A pandémia miatt szurkolókat nem engednek be, az összdíjazás pedig 40 százalékkal csökkent.

Borítókép: David J. Griffin/Icon Sportswire via Getty Images