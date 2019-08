A 32 éves brit játékos két szoros szettben, 2 óra 11 perc alatt maradt alul a hazai közönség előtt szereplő Tennys Sandgrennnel szemben.

Murray a januári Australian Opent követő csípőműtétje után egy hete Cincinnatiben tért vissza egyesben, és két játszmában kikapott a francia Richard Gasquet-tól. Utána a háromszoros Grand Slam-bajnok skót közölte, hogy kihagyja a jövő hétfőn kezdődő US Opent, mert egy esetleges ötszettes találkozóra még nem áll készen.

A kétszeres olimpiai bajnok - aki a 2020-as szezonra szeretne újra csúcsformába kerülni - januárban még azt mondta, hogy folyamatos fájdalmai miatt visszavonul. Akkor másodszor is kés alá feküdt a csípőjével, amivel előtte csaknem két évig bajlódott, és amelyet egy évvel korábban is megműttetett. Végül júniusban, a londoni Queen's Clubban párosban tért vissza és győzött a spanyol Feliciano López társaként.



Andy Murray óriási meglepetésre két játszmában kiesett.

(Photo by Matthew Stockman/Getty Images)



Eredmények, 1. forduló (a 32 közé jutásért):



Sandgren (amerikai)-Murray (brit) 7:6 (10-8), 7:5

Fratangelo (amerikai)-Weintraub (izraeli) 6:0, 6:0

Cecchinato (olasz)-Bublik (kazah) 7:6 (7-3), 1:0-nál Bublik feladta

Chardy (francia)-Sarmiento (amerikai) 6:1, 7:6 (7-5)

Andújar (spanyol)-Jarry (chilei) 6:4, 6:2

Lee (dél-koreai)-Laaksonen (svájci) 7:6 (7-4), 6:1

Carballés Baena (spanyol)-Giron (amerikai) 6:2, 2:6, 6:3

Popyrin (ausztrál)-Monteiro (brazil) 5:7, 6:4, 7:6 (9-7)