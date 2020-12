A sportág jelenlegi legjobb magyar férfijátékosai mérkőznek meg egymással a jövő hétvégén Győrben rendezendő teniszversenyen.

"Minden indulótól azt kértem, hogy profi tétmeccsként tekintsenek a győri viadalra. Szó nincs tehát bemutató-mérkőzésekről, laza játékról" - mondta Somogyi Zsolt, az Olimpiai Sportparkban sorra kerülő Home by Somogyi Tenisz Masters főszervezője a Kisalföld című napilapnak.



Hangsúlyozta, a legjobb nyolc magyar férfi teniszező - Fucsovics Márton, Balázs Attila, Marozsán Fábián, Makk Péter, Valkusz Máté, Fajta Péter, Piros Zsombor és Nagy Péter - mérkőzik meg egymással.



A torna egyenes kieséses rendszerben zajlik majd, a bajnoknak három meccset kell nyernie az első díjért, és helyosztókat is rendeznek. Az elsőszámú tartalék Madarász Gergely lesz.



Somogyi Zsolt elárulta, az összes mérkőzésre ingyen engedték volna be a nézőket, ám a pénzdíjas verseny a koronavírus-járvány miatt mindenképpen zárt kapus lesz.

Borítókép: Robert Szaniszló/NurPhoto via Getty Images