Nyolcan jelentkeztek a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) főtitkári posztjára.

"Nyolc pályázat érkezett. Igen erős mezőny gyűlt össze. A konkrét nevekről nem tudok beszámolni, mivel előzetesen nem kértünk adatvédelmi beleegyezést a jelentkezőktől" - mondta Markovits László, az MTSZ szakmai alelnöke a szövetség honlapján. Hozzátette, a december 1-jén esedékes elnökségi ülésen vélhetően ismertetik, ki kapja a megbízást.



Az MTSZ főtitkári posztját jelenleg Juhász Gábor tölti be, aki a női válogatott szövetségi kapitánya is.



Az alelnök szólt arról is, hogy az esztendő utolsó heteire rengeteg feladatuk maradt, mivel a múlt lezárása több pénzügyi, szakmai és személyi döntéssel jár együtt, ugyanakkor nem állhat meg a munka.



A Nemzeti Edzés Központ (NEK) ügyvezetői posztjára nemrég Nagy Viktor korábbi Davis Kupa-játékost nevezték ki.

Borítókép: Hungarian Tennis