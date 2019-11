A venezuelai Daniel Vallverdut szerződtette edzőnek a női teniszezők világranglistáján második cseh Karolina Pliskova.

A 27 éves játékos három hete fejezte be a közös munkát az 1994-ben wimbledoni bajnok Conchita Martinezzel, aki tavaly ősz óta irányította a felkészülését.



A 33 éves Vallverdu korábban dolgozott már együtt Andy Murrayvel, Stan Wawrinkával, Tomas Berdychhel, Grigor Dimitrovval és Juan Martin Del Potróval is.



Pliskova eddigi legnagyobb sikere a 2016-os US Open-döntő, idén pedig négy tornát nyert.

Borítókép: Clive Brunskill/Getty Images