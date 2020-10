Sokkoló vádakkal állt elő Alexander Zverev exe, ugyanis Olga Sharypova azt állítja, hogy a német teniszsztár rendszeresen verte őt a kapcsolatuk alatt.



Sharypova az orosz Championatnak adott interjújában részletesen beszámolt az állítólagos bántalmazásokról, azt állítva, hogy Zverev többször is a falhoz vágta és egyszer megpróbálta megfojtani egy párnával. Továbbá elmondta, hogy kapcsolatuk alatt állandóan veszekedtek, az egyik civakodás pedig annyira elmérgesedett, hogy kénytelen volt mezítláb elmenekülni egy New York-i szállodából. Az eset 2019 nyarán történt, néhány nappal az US Open rajtja előtt.



(Kép: Chaz Niell/Getty Images)



Zverev volt barátnője elmesélte, hogy Daniil Medvegyev feleségével, Darjaval töltötte az idejét és később tért vissza a szállodába, mint azt tervezte. Zverev állítólag teljen kikelt magából, amiért a lány későn ment haza, a veszekedés pedig valóságos ökölharccá fajult kettejük között.



"Kicsavarta a karomat és megpróbált egy párnával megfojtani." - mondta Sharypova. "Megpróbáltam kimenekülni a szállodai szobából, de többször is visszarángatott. Félt, hogy valaki meglátja, vagy meghallja ahogyan sikoltozom. Végül sikerült kiszabadulnom és mezítláb menekültem el, csak a telefonom volt nálam."

Sascha Zverev 's another ex-girlfriend Olga Sharypova hinted on her Insta that she was several times abused by him https://t.co/v9YbZoKaD3 @josemorgado @BenRothenberg #tennis @Tennis pic.twitter.com/PtIQbBCKur