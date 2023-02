Az Open Sud de France pályáján történt az eset, amikor Alexander Bublik pillanatok alatt tört rommá három ütőt.

A kazah játékos egy szoros meccs végén, az utolsó szett tie-break-jében 6-0-s vesztésre állt, amikor valami elpattant a fejében és ámokfutásba kezdett.

A mérkőzést ezt követően elvesztette a francia Grégoire Barrére ellen, a közönség pedig heves füttykoncerttel díjazta a dühkitörését.

Alexander Bublik unhappy to lose his title in Montpellier



( @TennisTV) pic.twitter.com/kuZiI035aZ