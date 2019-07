Térdproblémái miatt elvesztette a klub bizalmát.

A Barcelona, mely nagyon igyekszik megszerezni mind Antoine Griezmann, mind Neymart a nyáron, el is kell adnia, hogy mindenkit leigazolhasson, akit akar.

Philippe Coutinho és Ousmane Dembélé is azok között van, akik távozhatnak, ahogy a francia védő Samuel Umtiti is.

A 10Sport.com információi alapján, a katalán klub leadott a Paris Saint-Germainnek egy listát azokról, akiket beszámíthatnának a Neymar üzletbe. Az előbb említett három köztük van.

Azt is kijelentik, hogy a Barca más európai klubokat is értesített, hogy nyitottak Umtiti értékesítésére, az árát is megnevezték: 60 millió euró.

Umtiti nehéz szezonon van túl térdproblémái miatt, amit nem volt hajlandó megműttetni, hanem inkább egy sokkal hosszabb konzervatív kezelést vállalt. Ezért februárig lemaradt a legtöbb meccsről, és mire visszatért volna Clement Lenglet kisajátította a helyét.

Umtiti első szezonja viszont briliáns volt a Barcánál. Nagyszerű párost alkotott Gerard Piquével, és mindenkit lenyűgözött teljesítményével.

Lehetséges, hogy a Barca kételkedik abban, hogy valaha is visszanyeri sérülései miatt a top formáját, vagy egyszerűen csak nem tetszett nekik, hogy megtagadta a műtétet. Viszont továbbra sem érkezett rá ajánlat.

Fotó: Octavio Passos/Getty Images