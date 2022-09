Ahhoz képest, hogy az aktuális ranglistán az első 11 helyen európai teniszező áll, a Laver Cup történetében először (a londoni az ötödik kiadás) a Team World legyőzte az Európa-válogatottat.



A csapatokat 6-6 játékos alkotja. Az első két nap a kapitányoknak úgy kell összeállítani a pályára lépőket, hogy mindenki játszon egyszer egyéniben (naponta 3 egyéni és 1 páros szerepel a programban). Az első nap minden nyertes meccs egy pontot ér, a másodikon kettőt, a harmadikon hármat.



Vasárnap előtt a Team Europe 8:4-re vezetett, tehát a zárónapi 4 mérkőzésből kettő kellett a győzelemhez – magyarul, ha Novak Djokovic nyer Félix Auger-Aliassime ellen és Stefanos Tsitsipas jobbnak bizonyul Frances Tiafoe-nál, akkor a páros és a Casper Ruud-Taylor Fritz találkozó kimenetelének nincs jelentősége. Nem véletlen, hogy Roger Federer magabiztosan nyilatkozott a csapata esélyéről.



Azt is illik megemlíteni, hogy a BIG4 ellenére az európai hatos (ami végül nyolcas lett), igazából tartalékosan szerepelt. A világelső Carlos Alcaraz nem vállalta a játékot; Alexander Zverev sérült; Danyiil Medvegyev és Andrej Rubljov a háború miatt nem kapott meghívást.







Andy Murray nem a jelenlegi helyezése alapján került a címvédő elitbe, de őt el kellett volna bírnia a csapatnak. Az egyéniben Federer helyére érkezett Matteo Berrettini hozta a szombati kettő pontot, de a Nadalt váltó Cameron Norrie nem – mondjuk a spanyol péntek esti formáját látva, könnyen lehet, hogy ő is kikapott volna. De, mindezek ellenére még vasárnap is Európának állt a zászló. Djokovic szombaton nagyon meggyőző játékkal verte Tiafoe-t és Tsitsipas is jól játszott pénteken.



Ehhez képest a wimbledoni bajnok szerb kikapott Auger-Aliassime-től (6:3, 7:6) és a görögnek hiába volt négy meccslabdája, Tiafoe időnként extázisban teniszezett és két tiebreaket nyerve fordított – pedig az első szettet 21 perc alatt vesztette el az amerikai, mindössze hét pontot nyerve.



Az ünnepélyes díjátadón akkor robbant fel az O2 aréna, amikor Federer a mikrofonhoz lépett. A svájci megígérte, hogy jövőre ott lesz Vancouverben, igaz, nem játékosként. A két kapitány, Björn Borg és John McEnroe aláírt még egy évet, de van egy olyan érzésem, hogy nem csak Federert láttuk utoljára a Laver Cupon: Nadal, Djokovic és Murray jövőbeli szereplésére sem fogadnék.



A győztes csapat tagjai 1,5 millió dolláron osztoznak, a vesztesek 750 ezret kaptak.



Londonból többen is (Ruud, Norrie, Fritz) Szöulba repülnek, ott indulnak a jövő héten ATP250-es versenyen, ami nem igazán egészséges, Djokovic Tel Avivban lép pályára, Federer megkezdi új életét, míg Nadal a felesége mellett várja első gyermeke születését.

Borítókép: Frey/TPN/Getty Images