A rangsorban 75. magyar játékos a nyitókörben két meccslabdáról fordított a szabadkártyás német Max Hans Rehberg (412.) ellen, ám a 16 között egy igazi "nagyágyú" várt rá a második kiemelt kaliforniai teniszező személyében, akitől eddigi egyetlen találkozójukon kikapott egy hónapja az Indian Wells-i kemény pályán.



A 25 éves ellenfél remek formáját jelezte, hogy idei harminc mérkőzéséből csak hétszer kapott ki, és februárban megnyerte a Delray Beach-i versenyt.

A bajorországi összecsapást Fucsovics kezdte jobban, 4:1-es vezetésénél azonban Fritz új erőre kapott, egyenlített, de a szett hajrája ismét a magyar játékosé volt, így 39 perc alatt előnybe került. A magyar Davis Kupa-válogatott vezérétől a következő játszmában kétszer vette el az adogatást az amerikai rivális, akinek így sikerült egyenlítenie.

A nyíregyházi játékos a döntő szettben nagy csatára kényszerítette Fritzet, aki viszont saját szempontjából a legjobbkor, 4:3-as vezetésénél vette el Fucsovics adogatását, innen pedig már lezárta a meccset, amely 2 óra 1 percig tartott.

Eredmény, nyolcaddöntő:

Taylor Fritz (amerikai, 2.)-Fucsovics Márton 4:6, 6:3, 6:3

