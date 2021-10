Egy kiszivárgott e-mailben foglaltak szerint elképzelhető, hogy mégis indulhatnak majd olyan teniszezők is a januári ausztrál nyílt bajnokságon, akik nincsenek beoltva a koronavírus ellen.

Egy amerikai újságíró birtokába jutott elektronikus levélben a többi között az áll, hogy oltatlan játékosok is részt vehetnek a melbourne-i viadalon, ha előtte 14 napra karanténba vonulnak. A levél a női tornákat lebonyolító WTA-tól szivárgott ki, amelyben a szervezet a többi között azt is írja, hogy "szeretné tisztázni a hamis és félrevezető információkat" a torna megrendezésével kapcsolatban.



A szervezők jelenleg is tárgyalásokat folytatnak az ausztrál kormánnyal az oltatlan játékosok beutazásának, részvételének lehetőségéről. A levélben leírtakról az ausztrál teniszszövetség tájékoztatta a WTA-t, de azt kérte, hogy néhány napig még bizalmasan kezeljék az információt. Ezt ugyanakkor egyelőre egyik fél sem erősítette meg.

A múlt héten Alex Hawke bevándorlásügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy az Ausztráliába való belépéshez koronavírus elleni védőoltás szükséges, és a teniszezőkkel sem tesznek kivételt.

Két hete Martin Pakula, Victoria állam sportminisztere hangsúlyozta, hogy csak a beoltott játékosok számára garantálják a részvételt, és a sportolóknak november 26-ig meg kell kapniuk a második vakcinát, ha indulni szeretnének a január 17. és 30. között sorra kerülő melbourne-i tornán.

Az idei Australian Open selejtezőit Dubajban és Katarban bonyolították le, majd a főtáblás küzdelmek februárban lesznek, miután a résztvevők 14 napos ausztráliai karanténon estek túl.



Borítókép: Facebook.com/ Novak Djokovic