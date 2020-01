Fordulóról-fordulóra egyre jobban játszotok, ma egy egészen parádés teljesítményt nyújtottatok.

- Nagy örülök neki, mert szerintem nagyon jól játszottunk. Felkészültünk a két hatalmas fiatal tehetség ellen, őszinte leszek abszolút bennünk volt az, hogy megmutassuk nekik, hogy még messze vannak attól, hogy párosban is ott legyenek a legjobbak között. Szóval picit keményebb mentalitással mentünk fel a pályára ma, és nem is vesztettük el a szervagémünket, tehát megmutattuk nekik, hogy ideje megállniuk.

Kicsit hasonlít ez a szituáció Fucsovicshoz, aki hasonlóan első körökbe fiatalok ellen lépett pályára és benne is hasonló érzések voltak. Pedig ti sem vagytok idősek.

- Azért itt a Coco Gauff már annyira sztárként van itt kezelve, amit meg is érdemel a korához és az eredményeihez képest, de párosban még nem tett le semmit az asztalra. Szerettünk volna ellenük játszani, motiváltak is voltunk és nagyon jól teniszeztünk ma egy rendkívül jó taktikával.

Figyeltem, hogy időnként szándékosan mentél be az alapvonalról egy ilyen tenyeres csatába a Coco Gauff ellen, szinte úgy forszíroztad, hogy legyenek ilyenek.

- (Nevet) Igen, az első szettben az alavonalról, meg az egész játékot tekintve leteniszeztük őket a pályáról, ezen nem kell igazán mit szépíteni. A második szettben ők próbáltak agresszívabbak lenni, többet jöttek fel a hálóhoz, próbáltak megzavarni minket, és majdnem brékeltek is, de nagyon jól játszottunk szerencsére, és mi is feljebb tudtunk kapcsolni egy kicsivel. A páros az szinte erről szól, hogy ki az aki jobban dominál, és az fogja megnyerni a pontot.

Azt már megbeszéltük, hogy a páros egy csapatmunka, de most mondjunk már dicsérő szót Mladenovic-ról, aki ma egészen szépen teniszezett.

- Nagyon jól játszott, kicsit olyan gőgve szerintem, de ez jó, hogy extra motivációként tekintette, hogy megverjük az ellenfelet. Sokat segített nekem a hálónál, a szervagémeknél, ami azért fontos, mert sokszor jól szerválok de nem használjuk ki. Ma viszont remekelt a hálónál és az alapvonalról is egyaránt úgy tüzelte a labdákat, ahogy már rég nem láttam én is. Örülök, mert mindketten jól játszottunk ma, és ezért is tudtunk ilyen jó meccset hozni.

Ez volt sorozatban neked a tizedik Grand-Slam negyeddöntőd női párosban, volt amikor még tovább is jutottál. Szerintem ilyet más az elmúlt két és fél évben nem produkált a nőknél.

- Na, hát ez tök jó (hatalmas nevetés). Igazából erre én nem is gondoltam, most megleptél. Azért hallok itt Nadal rekordokat, most meg én a tizedik zsinórban ez így jól hangzik. Büszke is vagyok rá, és remélem azt is, hogy még tovább fogunk mentelni. Érdekesség, hogy Ausztrál Open előtt sosem játszunk közösen, utolsó közös meccsünk az a vb-döntő volt, azóta nem játszottunk együtt, ez már hagyomány lesz, hogy így jövünk ide. Egyre jobban játszunk viszont fordulóról-fordulóra és ez a legfontosabb és tényle örülök, hogy ismét elődöntősök vagyunk.

AusOpen/Twitter