A US Open-címvédő Danyiil Medvegyev legyőzte Marin Cilicet, ezzel az oroszok 2-0-ra legyőzték a horvátokat a tenisz Davis Kupa-döntő madridi fináléjában.

A világranglista 2. helyezettje vasárnap két szettben verte a New York-i Grand Slam-tornát 2014-ben megnyerő Cilicet, aki jelenleg 30. az ATP-rangsorban. A tét nélküli párost nem játszották le.



A horvátok egy héttel ezelőtt, a csoportkörben 2-1-re legyőzték a magyarokat úgy, hogy Piros Zsombor három szettben legyűrte Cilicet.



Az oroszok hatodszor játszottak döntőt a DK-ban, amelyben 2002 és 2006 után harmadszor győztek.

Let the RTF celebrations commence @AndreyRublev97 leading the way, it seems #DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/Spatk77cZj