A világranglistán második Danyiil Medvegyev sima, háromszettes győzelmet aratva bejutott a legjobb 16 közé a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi versenyében.

Az orosz játékos mindössze tíz játékot engedélyezett a holland Botic van de Zandschulpnak, aki tavaly - egyedüliként - játszmát tudott rabolni tőle a US Openen, a negyeddöntőben.



A New York-i bajnok Medvegyev tavaly döntőt játszott Melbourne-ben, és mivel a címvédő és világelső szerb Novak Djokovicot végül kiutasították Ausztráliából, most ő a férfi torna legmagasabban jegyzett játékosa.



Ott van a 16 között a negyedikként rangsorolt görög Sztefanosz Cicipasz is.

A nőknél a volt világelső román Simona Halep újabb kétjátszmás sikeren van túl, a világranglistán második fehérorosz Arina Szabalenka pedig - akárcsak az előző két mérkőzésén - szetthátrányból fordítva jutott tovább a cseh Marketa Vondrousova ellen.



Eredmények, 3. forduló (a 16 közé jutásért):



férfiak:

Medvegyev (orosz, 2.)-Van de Zandschulp (holland) 6:4, 6:4, 6:2

Cicipasz (görög, 4.)-Paire (francia) 6:3, 7:5, 6:7 (2-7), 6:4

Auger-Aliassime (kanadai, 9.)-Evans (brit) 6:4, 6:1, 6:1

Fritz (amerikai, 20.)-Bautista Agut (spanyol, 15.) 6:0, 3:6, 3:6, 6:4, 6:3

Cressy (amerikai)-O'Connell (ausztrál) 6:2, 6:7 (6-8), 6:3, 6:2

nők:

Szabalenka (fehérorosz, 2.)-Vondrousova (cseh, 31.) 4:6, 6:3, 6:1

Halep (román, 14.)-Kovinic (montenegrói) 6:2, 6:1

Mertens (belga, 19.)-Csang Suaj (kínai) 6:2, 6:2

Collins (amerikai, 27.)-Tauson (dán) 4:6, 6:4, 7:5

Cornet (francia)-Zidansek (szlovén, 29.) 4:6, 6:4, 6:2

Kanepi (észt)-Inglis (ausztrál) 2:6, 6:2, 6:0

Borítókép: Twitter.com/AUSOpen