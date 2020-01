A negyedik kiemelt Danyiil Medvegyev négyszettes győzelemmel jutott be a második fordulóba a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A US Openen döntős orosz játékos kedden az 50. helyen álló amerikai Frances Tiafoe-t búcsúztatta, akit két hete Dohában Fucsovics Márton is megvert.



A februárban 41 (!) éves horvát Ivo Karlovic a kanadai Vasek Pospisil legyőzésével biztosította helyét a 64 között.

At years of age, he's done it again!@ivokarlovic gets past Canada's Vasek Pospisil 7-6(4) 6-4 7-5 to advance to his 10th #AusOpen second round.#AO2020 pic.twitter.com/NXl3e2d4wX