Pályafutása eddigi legnagyobb sikerét aratta vasárnap este a londoni O2 Arénában Danyiil Medvegyev, aki szetthátrányból fordítva győzte le Dominic Thiemet az ATP-világbajnokság döntőjében. Az orosz teniszező azt mondta: ez volt élete legkeményebb mérkőzése.

A világranglista negyedik helyezettje a fináléig vezető úton legyőzte a világelső Novak Djokovicot és az ATP-rangsorban második Rafael Nadalt is, mégis azt mondta: ha visszatekint majd erre a tornára, a 27 éves osztrák rivális elleni diadalra lesz a legbüszkébb.



"Életem legkeményebb győzelme volt, mert Dominic ellen nagyon nehéz játszani" - idézte az ATP honlapja Medvegyevet. - "Ráadásul szerintem most a legjobbját nyújtotta, én legalábbis végig ezt éreztem. A második szettben nagyon közel volt ahhoz, hogy megnyerje a találkozót, de sikerült meccsben maradnom. Persze a döntő játszmában én is úgy éreztem, nagyon fáradt vagyok fizikailag, de rajta is láttam, hogy fárad, lemaradt néhány labdáról és kicsit lassabban futott már, mint korábban."



Az orosz játékos kiemelte: úgy érzi, nagy teljesítmény, hogy nem egy ötszettes, hanem egy háromszettes mérkőzésen sikerült kifárasztania Thiemet.



(Kép: Clive Brunskill/Getty Images)



Medvegyev sikere egyedülálló a vb történetében abban a tekintetben, hogy a torna során a világranglista első három helyezettjét is le tudta győzni.



"Elképesztő. A csoportban legyőztem Novakot, aztán az elődöntőben Rafát, majd a fináléban Dominicet, a világ legjobbjait. Ez nagyon sokat jelent nekem. Megmutatja, hogy ha jól játszok, ha jól érzem magam fizikailag és mentálisan is, mire vagyok képes" - fogalmazott a friss világbajnok.



"A cél az, hogy ezt minél többször produkálni tudjam, remélhetőleg ilyen meccseken, mint ezek" - tette hozzá.



(Kép: Clive Brunskill/Getty Images)



London 12 évig volt az ATP-vb házigazdája - a jövő évtől Torinóba költözik a viadal -, a 2009-es első versenyt Medvegyev honfitársa, Nyikolaj Davigyenko nyerte, aki most az orosz tévé szakkommentátoraként tevékenykedett. Medvegyev azt mondta: nagyon boldog, hogy példaképe nyomdokaiba léphetett, és a londoni történet ugyanúgy zárult, ahogy elkezdődött, nevezetesen, hogy egy orosz emeli magasba a trófeát.



"Szuper menő! Egyébként nem is tudtam, hogy Nyikolaj Davigyenko kommentálja a meccsemet az orosz tévében. A mérkőzés után aztán tudtunk váltani egymással néhány szót. Nagyon boldog voltam, mert gyerekként ő volt az egyik példaképem" - árulta el az orosz játékos.



(Kép: Clive Brunskill/Getty Images)



Medvegyev célja az, hogy az elmúlt hetek nagyszerű formáját átmentse a 2021-es szezonra, és Thiemmel együtt még nagyobb nyomás alá helyezze Djokovicot és Nadalt.



"Hihetetlenül magas szinten tudtam itt játszani, főleg az utolsó két meccsemen. Ez óriási lökést ad számomra a jövőre nézve. Hogy egy ilyen nagyszerűen játszó Dominicet meg tudtam verni, az valószínűleg életem legnagyobb győzelme. A bajnoki címről már nem is beszélve. Tudom, hogy képes vagyok jól játszani, de ha valaki a torna előtt azt mondja, hogy veretlenül én nyerek, nem hittem volna neki. Ez tehát nagy lökés az önbizalmamnak a következő Grand Slamek és más tornák előtt" - mondta a 24 éves moszkvai teniszező, aki a trófea mellé 1,5 millió dollárt (454 millió forint) is kapott.



A jubileumi, ötvenedik ATP-világbajnokságot a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött rendezték, az összdíjazás pedig a tavalyi 9-ről 5,7 millió dollárra csökkent Londonban, amely utoljára volt a szezonzáró viadal helyszíne. A vb-nek 2021-től 2025-ig Torino ad majd otthont.

Kép: TPN/Getty Images