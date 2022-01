Daniil Medvegyev elveszítette a fejét a Stefanos Tsitsipas elleni elődöntő egyik szünetében, amikor is ordibálva tudatta érzéseit a spanyol játékvezetővel.

Az orosz megkérdőjelezte Jaume Campistol döntéseit, akinek sikerült a helyén kezelnie a helyzetet.

„Ilyen hülye vagy? Idióta. Ehhez nem kell sok ész, hogy ezt tedd. Hihtetlen” - Medvegyev ezután azzal vádolta a játékvezetőt, hogy megengedte a görög sztárnak, hogy az apjától kapjon instrukciókat. – „Az apjával beszél minden labdamenet végén. Miért beszélhet vele? Hülye vagy? Nézz rám, ha hozzád beszélek! Hogy lehetsz ennyire béna, és te vezetsz egy Grand Slam elődöntőt?”

MEDVEDEV BLOWS UP!



