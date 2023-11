Daniil Medvedev a csoport másik még veretlen játékosa Alexander Zverev ellen lépett pályára és nyert egy viszonylag szoros mérkőzésen két játszmában 7-6, 6-4 arányban.

A korábbi világbajnokok csatájában Daniil Medvedev folytatta az utóbbi időszakban fennálló sikersorozatát Alexander Zverev ellen, így ő lett az első játékos az idei mezőnyből, aki már biztosan bejutott az idei világbajnokság elődöntőjébe.

Meddy’s through in two



A 7-6 6-4 win over Zverev helps @DaniilMedwed into the #NittoATPFinals Final Four! pic.twitter.com/du16ztjF47